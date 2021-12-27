На днях в Вологде рухнул еще один дом Шахова, на этот раз – пряничный.

Вологжанка Полина Зелова изготовила пряничную композицию «На перекрестке надежды» с изображением дома Шахова для участия в Международном фестивале «Мир пряника», который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. Сокращенную версию этой экспозиции Полина также изготовила для вологодского конкурса «Пряничная Вологда», который проходил в центре ремесел в областной столице.

Первоначальная композиция состоит из четырех пряников, покрытых цветной глазурью: один изображает дом Шахова в его лучшие годы, второй – покосившийся дом Шахова, каким мы его видели в последние годы, третий – горелый остов дома-памятника, который остался после пожара в этом году и четвертый – окно с наличником дома Шахова, а рядом две птицы, как символы зла и возрождения.

– В своей работе я последовательно показала жизнь дома: каким он был и каким стал. Четырехстенок. Какую сторону выберут люди? Но закончила все-таки надеждой – в последнем кадре птица Феникс взлетает! Окна, глаза дома сморят с надеждой, – описывает свою работу Полина.

На выставке в Вологде сокращенный вариант композиции состоял из дома Шахова в лучшие годы и последнего кадра – наличника с птицами.

– В репортажах с выставки я видела, что композиция какое-то время стояла полностью, но часть с птицами особо не показывали, а на награждении ее уже просто не было. Меня, как автора, об изменениях в композиции не проинформировали. Тогда я написала пост в социальной сети о том, что дом чудесным образом исчез. После этого мне позвонили организаторы мероприятия, раскритиковали меня за то, что я зря вмешиваю политику. По их словам, у пряника просто-напросто обвалилась глазурь и это брак в моей работе, – рассказала NewsVo Полина Зелова.

При этом сама автор настаивает, что никого не обвиняет.

– Я сейчас не смогу ничего доказать. Вполне вероятно, что в помещении был сухой воздух, поэтому глазурь пострадала. Такое вполне может быть. Или кто-то задел и пряник упал. Я не собираюсь искать виновных, – говорит Полина. – Для меня символично то, что та часть композиции, которая рассказывает о проблеме, разрушилась, и остался тот дом Шахова, каким мы его хотели бы видеть. Этого я и желаю реальному дому-памятнику. Потому что вся эта работа была направлена на то, чтобы дом Шахова как-то восстановился, чтобы нашлись люди, которые захотели бы воссоздать этот красивый дом в первоначальном виде.

Кроме того, для выставки в Вологде автор готовила специальный листок с пояснительной информацией. В нем рассказывалось, что в Вологде осталось 80 домов-памятников, из которых половина находится в плачевном состоянии. Недавно их число уменьшилось еще на один дом: объект культурного наследия федерального значения – дом купца Шахова, который сгорел в октябре.

Примечательно, что этот пояснительный листок также не был размещен рядом с композицией на выставке в Вологде.

Тем временем композиция, которую Полина отправляла на фестиваль в Санкт-Петербург не только доехала в другой город в посылке в целости и сохранности, но и до сих пор участвует в выставке, которая продлится до 9 января. Здесь представлены более 50 пряничных арт-объектов от мастеров со всей страны.

– Полина представила похожую работу и на фестивале «Мир пряника» в Санкт-Петербурге, только бОльшего размера. Это очень смелый шаг и ответственный, – рассказала NewsVo Ирина Синюкова, пресс-секретарь проходящего в Санкт-Петербурге Международного фестиваля «Мир пряника». – Обычно мастера делают шедевры, чтобы показать свое мастерство, а Полина сделала экспонат, чтобы показать проблему. Уходит наше культурное наследие, и хочется приложить максимум усилий, чтобы остановить этот процесс. Что может сделать пряничный мастер? Отразить это в своем творчестве, показать зрителям: вот, смотрите, что на самом деле важно! Вот это нужно беречь и сохранять! Мы восхищены смелостью и масштабом нашей коллеги. Она могла сделать что угодно, экспонат любой сложности. А сделала этот! Художники показывают самое ценное. Нужно уметь их слышать, нужно иметь мужество, чтобы не отвернуться.

Почему для своей работы мастерица выбрала именно дом Шахова? Такой вопрос мы задали Полине Зеловой.

– Просто однажды, проезжая мимо, я запомнила его красивые наличники. Подумала, что надо бы эти наличники изобразить в прянике. А на следующей неделе дом сгорел. Меня это очень поразило. А когда в этом году петербургский фестиваль «Мир пряника» объявил тему конкурса «На перекрестках времени», у меня сразу появилась идея этой композиции с домом Шахова под названием «На перекрестке надежды», – говорит Полина.

Ранее NewsVo рассказывал, что федеральный памятник архитектуры XIX века – дом Шахова сгорел в Вологде в октябре этого года. Начато следствие, виновные не найдены.

Это не первый случай, когда с работами вологодских мастеров на выставках происходит что-то невразумительное. Так, например, в 2018 году работа гончара исчезла с выставки фестиваля «Город ремесел», потом ее вернули в виде осколков. Озвученную гончаром сумму компенсации ему не выплатили, тогда ситуацию обнародовали его друзья-блогеры, темой заинтересовались федеральные СМИ. В результате история с разбитым квасником стала популярным мемом: люди предлагали установить квасник в виде стеллы при въезде в Вологду и рассказывали анекдоты.