В Череповецком районе введен режим чрезвычайной ситуации

25.12.2021 [Происшествия]

На территории Уломского сельского поселения Череповецкого района введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за снегопада, который случился накануне, там вновь несколько населенных пунктов остались без света.

Также, как сообщается в группе Череповецкого района в соцсетях, сохраняется режим ЧС в Судском сельском поселении.  

— Остаются без электричества населенные пункты: Давыдово, Супроново, Гавино, Гришкино, Тыново, частично Чаево, Сергеево — нет электроэнергии более суток. Также нет электричества в Степаново, Дуброво, Федосово, Миндюкино (Уломское с/п), Елтухово, Макутино, Дора (Абакановское с/п), Б.Дора, Неверов Бор (Судское с/п) и некоторых других, — перечисляют в группе Череповецкого района в соцсетях.

Местные жители в соцсетях по этому поводу пишут гневные сообщения.

— Уже вторую неделю сидим без света, деревня Сойволовское!!! Если местные власти и электрики не могут справиться с возникшей проблемой, вызывайте федеральные МЧС и армейские части на аварии!!! Это издевательство над людьми!!! Сидеть без света в морозы -20 и -30 в 21-м веке неделями!!! А впереди ещё январь, февраль и март, даже страшно думать… (орфография сохранена, — прим. ред.)

— В этом году зима очень снежная. Температурные качели провоцируют налипание снега на провода и ветви деревьев, которые не выдерживают такой нагрузки. Сегодня вместе с энергетиками проехал вдоль нескольких линий электропередачи. Проблема действительно актуальна. Электросетевым организациям необходимо своевременно убирать высокие деревья и ветви, которые могут обрывать ЛЭП, — объяснил в телеграм-канале губернатор области Олег Кувшинников.

Как сообщал NewsVo, перебои с электричеством в западных районах области начались с начала декабря. Жители Устюженского района обратились в прокуратуру с жалобой на многократные и длительные отключения электроэнергии в домах.

Глава региона также пояснил, что сейчас ситуацию контролирует областной штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. Сообщать об отключениях можно по единому круглосуточному бесплатному номеру: 8-800-220-0-220

Тэги: отключение электричества, ЧС

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