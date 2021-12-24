Городской суд Вологды направил на новое расследование дело по факту гибели Сергея Пахолкова

Вологодский городской суд отменил постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту гибели защитника сквера на улице Ярославской Вологды Сергея Пахолкова. Сергей, напомним, получил травмы во время стычки защитников сквера с полицейскими в конце августа прошлого года. Тогда, как утверждают свидетели, полицейские столкнули его с бетонного блока. При падении Сергей ударился головой об автомобиль. После этого его вместе с другим активистом — Олегом Малиновским доставили в первый отдел полиции, где на обоих составили протоколы за неповиновение законному требованию полицейских.

В первый же вечер Сергей Пахолков почувствовал себя плохо, ему несколько раз вызывали скорую помощь, однако на следующий день он скончался в отделе полиции.

Уголовное дело по факту его гибели расследовалось больше года. За это время, как рассказал адвокат Александр Чаузов, следственная группа менялась шесть раз и каждый новый руководитель следственной группы, по его мнению, недостаточно хорошо вникал в материалы дела.

на фото: Ольга Пахолкова - вдова Сергея Пахолкова и адвокат Александр Чаузов

В итоге прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела. Однако сегодня суд это постановление отменил.

— В суде было отмечено, что не всем обстоятельствам дела была дана оценка. В том числе дана недостаточная оценка действиям сотрудников правоохранительных органов, — рассказал Александр Чаузов. - Не дана оценка правомерности его задержания сотрудниками полиции, обстоятельств его падении при задержании и много другого. Вообще, многие выводы в постановлении о прекращении уголовного дела противоречат. Поэтому мне непонятно, на каком основании оно было прекращено. Все эти обстоятельства нашли отражение в решении суда.

По словам адвоката, сейчас в рамках Уголовно-процессуального кодекса это дело должно быть направлено в центральный аппарат Следственного комитета РФ и защита будет ставить вопрос о том, что центральный аппарат взял это дело под свой контроль.