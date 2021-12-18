Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков

В Вологодской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, учредителя и руководителя организаций ООО «Строительное управление-35» и ООО «СпецСтрой».

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ –злоупотребление полномочиями.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2018 году в отношении руководства фирмы были возбуждены 32 уголовных дела по статье 315 УК РФ — неисполнение решений суда.

Сейчас следствие пришло к выводу, что обвиняемый, являясь учредителем и руководителем ООО «Строительное управление-35» и ООО «СпецСтрой», имея продолжительный опыт в строительстве многоквартирных домов с привлечением денежных средств физических и юридических лиц, с 2015 по 2021 годы, не имея ресурсов для строительства двух домов в д. Маурино Подлесного сельского поселения Вологодского района, заключил договоры участия в долевом строительстве, однако в установленные сроки данные дома не построил, нарушив право на жилище участников долевого строительства, причинив им имущественный ущерб на общую сумму, превышающую 136 млн рублей.

Кроме того, в указанный период времени обвиняемый своевольно, без получения соответствующих разрешений, подключил иные построенные ООО «Строительное управление-35» в деревне Маурино многоквартирные дома к локальным сетям водоснабжения и водоотведения, существенно нарушив права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, причинив ущерб водному объекту – реке Евковке – на сумму, превышающую 1,5 млн рублей.

Ранее NewsVo рассказывал, что пробы воды из реки Евковки показали превышения предельно допустимых значений по нескольким показателям.

– Уголовное дело было возбуждено по результатам личного приема пострадавших руководством следственного управления, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий: строительно-технические, бухгалтерские, санитарно-эпидемиологические экспертизы, допрошено более 200 потерпевших, произведены обыски по месту работы и жительства обвиняемого и его родственников, в ходе которых в том числе, изъята проектная, разрешительная и бухгалтерская документация, произведены многочисленные осмотры изъятого.

Сообщается также, что на имущество фигуранта в виде недвижимости, транспортных средств и пр., наложен арест на сумму, превышающую 21 млн рублей, на имущество возглавляемой им организации – на сумму, превышающую 3 млн рублей.

Следствие подошло к завершающей стадии.