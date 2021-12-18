Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков

18.12.2021 [Общество]

В Вологодской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, учредителя и руководителя организаций ООО «Строительное управление-35» и ООО «СпецСтрой».

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ –злоупотребление полномочиями.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2018 году в отношении руководства фирмы были возбуждены 32 уголовных дела по статье 315 УК РФ — неисполнение решений суда.

Сейчас следствие пришло к выводу, что обвиняемый, являясь учредителем и руководителем ООО «Строительное управление-35» и ООО «СпецСтрой», имея продолжительный опыт в строительстве многоквартирных домов с привлечением денежных средств физических и юридических лиц, с 2015 по 2021 годы, не имея ресурсов для строительства двух домов в д. Маурино Подлесного сельского поселения Вологодского района, заключил договоры участия в долевом строительстве, однако в установленные сроки данные дома не построил, нарушив право на жилище участников долевого строительства, причинив им имущественный ущерб на общую сумму, превышающую 136 млн рублей.

Кроме того, в указанный период времени обвиняемый своевольно, без получения соответствующих разрешений, подключил иные построенные ООО «Строительное управление-35» в деревне Маурино многоквартирные дома к локальным сетям водоснабжения и водоотведения, существенно нарушив права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, причинив ущерб водному объекту – реке Евковке – на сумму, превышающую 1,5 млн рублей.

Ранее NewsVo рассказывал, что пробы воды из реки Евковки показали превышения предельно допустимых значений по нескольким показателям.

– Уголовное дело было возбуждено по результатам личного приема пострадавших руководством следственного управления, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий: строительно-технические, бухгалтерские, санитарно-эпидемиологические экспертизы, допрошено более 200 потерпевших, произведены обыски по месту работы и жительства обвиняемого и его родственников, в ходе которых в том числе, изъята проектная, разрешительная и бухгалтерская документация, произведены многочисленные осмотры изъятого. 

Сообщается также, что на имущество фигуранта в виде недвижимости, транспортных средств и пр., наложен арест на сумму, превышающую 21 млн рублей, на имущество возглавляемой им организации – на сумму, превышающую 3 млн рублей.

Следствие подошло к завершающей стадии.

– Благодаря достаточно собранной доказательственной базе обвиняемому предъявлено окончательное обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В ближайшее время следствие намерено направить материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурору, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Тэги: дольщики, застройщики, Строительство, следствие, Экология
Сюжет: обманутые дольщики

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
«Я – не антиваксер, но…» – пульмонолог Александр Дурягин рассказал, как лечат коронавирус в Вологодской области
Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой
Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос
Дорого-богато: в резиденции вологодского губернатора в Устье полным ходом идет ремонт
Недоработки в проекте Некрасовского моста обойдутся бюджету Вологды в 1,8 млн рублей
В Вологде резко упали продажи квартир
В Соколе завершено расследование уголовного дела об избиении студента в общежитии техникума
Вологжанина оштрафовали на 15 тысяч рублей за оскорбление президента в соцсети

Похожие новости

Прокуратура объявила предостережение застройщику ЖК «Современник» в Вологде

Дом на улице Фрязиновской, 10 должны были сдать еще в 2019 года, однако сроки переносятся, а работы до конца так и не выполнены

5119
0

Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры

Срок сдачи объекта – дома №9 - постоянно переносится

14689
2

Дело супругов Шиллеров, строивших дома для дольщиков в Алексино, направили в суд повторно

Теперь они обвиняются в хищении 116 млн рублей.

6654
2

Вологодские застройщики смогут привлекать деньги дольщиков только на специальные эскроу-счета

С 1 июля 2019 года изменились требования к тем, кто строит дома с привлечением средств дольщиков

947
0

В 2019 году страховое возмещение получили 190 дольщиков вологодской «Стройиндустрии»

В реестре «обманутых» дольщиков «Стройиндустрии» также числится 33 человека, у  которых ответственность застройщика за неисполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве не застрахована.

1926
0

Дольщикам «Стройиндустрии» в Вологодской области начали выплачивать страховку

Суд удовлетворил 254 иска из 258. Первые заявители получили деньги вечером 28 марта

4479
0

Директор «СУ-13» Светлана Шабурина предстанет перед судом за хищение более полумиллиарда рублей дольщиков

52-летняя женщина обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, незаконном создании юрлица, отмывании денег.

4852
0

Вологодские дольщики через суд требуют признать страховую компанию «Респект» банкротом

Соответствующий иск в данный момент рассматривается в арбитражном суде Рязанской области.

2073
0

Дольщика СУ-13 в Вологде пытались наказать за попытку попасть на инвестсовет по достройке домов

Приход жителей в здание правительства посчитали несанкционированным митингом

4590
4

В Вологде прокурор проведет выездной прием дольщиков "Стройиндустрии" на улице Гагарина

Он пройдет 9 ноября на парковке между домами № 70 и № 72, начало в 16 часов

2280
0

Дом обманутых дольщиков на улице Труда в Шексне обещают достроить в феврале 2019 года

В апреле туда смогут въехать жильцы, а это 56 дольщиков

2205
0

Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами

Сегодня дольщики дома на Сосновой 6/8 в Кувшиново Вологодского района пришли в областное правительство получить ответы на свои вопросы, а там их встретили силовики с автоматами. Люди хотели попасть на инвестсовет, где обсуждались вопросы по достройке домов, но их не пустили.

13953
10

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
Труп 46-летнего мужчины обнаружен на проезжей части в Вашкинском районе Вологодской области
Второй день без отопления и горячей воды остаются жители нескольких домов в Соколе
17 человек умерли в Вологодской области от коронавируса за минувшие сутки
Жители Устюжны в Вологодской области собрали подписи под обращениями в прокуратуру и к президенту
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
Автобус с юными спортсменами перевернулся в Ярославской области
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6135
0
17.12.2021 [БлогоVO]

Маскулинность: каким должен быть настоящий мужик? Как гендерные стереотипы мешают нам жить

516
0
17.12.2021 [Обзор Прессы]

Бензин растет в цене

428
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика