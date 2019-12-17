Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры

Любовь Южакова

Дольщики, купившие квартиры в доме №9 жилого комплекса «Роял парк» в деревне Маурино под Вологдой, больше двух лет не могут добиться завершения строительства объекта. Застройщик – ООО «Строительное управление-35» - постоянно переносит сроки сдачи жилья, а некоторые вологжане тем временем вынуждены платить взносы по ипотеке за недвижимость, которой у них нет.

Скриншот страницы ЖК на сайте Яндекс-недвижимость

Без квартиры, зато с ипотекой

— Мы заключили договор с застройщиком — ООО «Строительное управление-35» — в сентябре 2016 года. Решили купить трехкомнатную квартиру в трехэтажном доме № 9. Первоначально по договору срок сдачи квартиры был — второй квартал 2017 года, но не позднее первого квартала 2018 года. По факту дом до сих пор не достроен, — рассказывает вологжанка Людмила.

Дольщики неоднократно обращались за помощью в департамент строительства Вологодской области, чиновники проводят выездные проверки, собрания, выносят фирме предписания. Но результат пока все тот же — дом не сдан.

Ответ прокуратуры Вологодской области на запрос NewsVo о предпринятых ими для защиты дольщиков действиях

Так, летом застройщик обещал департаменту, что к 1 сентября все работы на объекте будут завершены, а ввод в эксплуатацию произойдет в IV квартале 2019 года. В ответе, который дольщики получили из правительства в ноябре, указаны уже другие сроки: «СУ-35» должно ввести дом в эксплуатацию не позднее II квартала 2020 года. И это при том, что разрешение на строительство, выданное администрацией района, действует до 1 августа 2020 года.

А пока сроки раз за разом переносятся, семья с двумя детьми вынуждена платить взносы по ипотеке за квартиру, которой не пользуется.

— У нас туда вложен материнский капитал, и с квартирой этой я ничего сделать не могу, потому что я там должна выделить доли своим детям. Мы взяли ипотеку на 18 лет, с 2016 года платим по 20 тысяч рублей в месяц, а квартиры по факту нет, — рассказывает Людмила.

Вологжанин Сергей изначально купил квартиру в 12-этажном доме, который тоже должны были строить в «Роял парке», но в итоге оказался владельцем жилплощади в доме № 9.

— Сначала я приобретал квартиру в двенадцатиэтажке, это было в 2016 году еще. Затем мне сообщили, что этот дом не будут строить в связи с тем, что там квартиры не берут. И в 2018 году, в начале, я взял квартиру в этом доме, больше, пришлось доплачивать. И вот, по-прежнему ждем, — рассказывает мужчина.

6 декабря дольщиков приглашали осмотреть дом. Работ на объекте еще много: внутренняя отделка, двери, сантехника в квартирах, благоустройство территории. Кроме того, выяснилось, что в некоторых случаях не соблюдаются условия договора.

— По договору, в нашей квартире тёплые полы, но полы уже залили, и специалисты говорят, что тёплые уже не сделать. Либо все ломать, либо высота потолков изменится, — говорит Людмила.

Фото сделано в доме 6 декабря

Сектор банкрот?

По данным базы данных «Контур Фокус», ООО «Строительное управление-35» было зарегистрировано в Вологде в 2011 году, учредитель — Александр Сергеевич Юшин. Он же несколько лет был гендиректором, пока в 2018 году не передал должность руководителя сыну — Юшину Олегу Александровичу.

Основной вид деятельности фирмы — «строительство жилых и нежилых зданий». На novostroyka35.ru осталась карточка фирмы с информацией о том, что она «дорожит своей репутацией надёжного партнёра, учитывает пожелания заказчика и предоставляет гарантию на все виды выполненных работ».

В конце ноября арбитражный суд Вологодской области принял к рассмотрению иск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о признании ООО «Строительное управление-35» банкротом. Первое заседание, в ходе которого будет проверена обоснованность требований заявителя к должнику, назначено на 16 января 2020 года. Отметим, что за последние два года сразу несколько фирм и частные лица подавали иски о банкротстве к «СУ-35», среди них ООО «Соколстром», ООО «Дорсервис-4».

Кроме «Роял Парка», в Маурино ООО «СУ-35» также строило жилой комплекс «Южный». Дома были сданы с многочисленными строительными недостатками — в подвалах стояла вода из-за отсутствия дренажной системы, были проблемы с электричеством.

Видеосюжет телеканала «Русский север»

«Сброс стоков на рельеф продолжается»

В «СУ-35» корреспонденту NewsVo заявили, что дом № 9 уже фактически достроен, а срок сдачи переносится только из-за проблем с сетями, в частности, из-за того, что департамент природных ресурсов Вологодской области отказывает фирме в получении лицензии на добычу и использование воды.

— Департамент природных ресурсов уже третий год не дает нам лицензию на скважину. Там есть какая-то мотивация этого решения, но она высосана из пальца. Поскольку нет лицензии, администрация Вологодского района вынуждена отказывать в выдаче на ввод объекта в эксплуатацию, так как нет ответственного поставщика ресурсов (воды). Мы уже вынуждены были дома № 6 и 7 вводить через суд. Если департамент природных ресурсов нам в январе в очередной раз откажет, будем опять подавать в суд и по дому № 9, — пояснили корреспонденту NewsVo в ООО «Строительное управление-35».

Стоит отметить, что жители Маурино регулярно жалуются властям на сброс канализации из уже построенных и введенных «Су-35» в эксплуатацию домов в реку Евковка.

— В реестре муниципальной собственности Вологодского муниципального района объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории д. Маурино, не значатся. Документы, подтверждающие право собственности на объекты водоснабжения/водоотведения в данном жилом массиве, а также информация о законности их эксплуатации, в администрации района отсутствуют, — отмечают в администрации Вологодского района.

Более того, в октябре 2018 года суд по иску природоохранной прокуратуры обязал «СУ-35», а также «Управляющую компанию № 1», которая обслуживает новостройки, прекратить сброс вод в реку.

— Информация о выполнении решения суда на сегодняшний день в администрации района отсутствует, сброс стоков на рельеф продолжается, — сообщили жителям Маурино в администрации 13 ноября.

Дело, которого нет

В одном из ответов, присланных департаментом строительства Вологодской области дольщикам «Роял парка», говорится, что в 2018 году в отношении директора были возбуждены 32 уголовных дела по статье 315 УК РФ — неисполнение решений суда. По данным властей, дела были возбуждены из-за неисполнения решений именно в сфере долевого строительства. Их объединили в одно производство и передали в полицию.

Получить комментарий о стадии расследования уголовного дела корреспонденту NewsVo не удалось — в пресс-службе УМВД России по Вологодской области нам сообщили, что вообще не занимаются расследованием таких дел.

В пресс-службе регионального управления службы судебных приставов также не смогли предоставить какую-либо информацию об уголовных делах «СУ-35», но подтвердили, что в отношении фирмы есть целый ряд исполнительных производств. С учетом того, что застройщика пытаются признать банкротом, это неудивительно.