Пробы воды из реки Евковки показали превышения предельно допустимых значений по нескольким показателям

04.11.2021 [Общество]

Пробы воды из реки Евковки показали превышения предельно допустимых значений по нескольким показателям. Об этом сообщил депутат Вологодской городской думы Михаил Тихомиров на своей странице в социальной сети.

– Друзья, получил первый ответ на многочисленные запросы. Догадки вологжан подтвердились. Ситуация остается сложной, стоит ли волноваться жителям?!

По результатам анализа проб воды в реке Евковке, проведенного аккредитованной лабораторией 000 «РАЦИО», на территории города Вологды на границе с Вологодским муниципальным районом (500 м по течению реки ниже места сброса загрязненных сточных вод по ул. Архангельской, д. 27) выявлены превышения предельно допустимых значений по нескольким показателям. Наличие превышений предельно допустимых значений свидетельствует о загрязнении водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами с территории Вологодского муниципального района, – пишет Михаил Тихомиров.

Он также добавил, что направлял запросы в Администрацию Вологодского муниципального района, Департамент градостроительства города Вологды, также в Управление Роспотребнадзора по Вологодской области, но результатов пока не получил. 

– Мной снова будет направлен запрос в Администрацию Вологодского муниципального района с просьбой принять все возможные меры реагирования для предотвращения негативных последствий, – говорит депутат.

Ранее NewsVo рассказывал, о массовой гибели уток в пудах Вологды. Горожане говорили, что никогда раньше не видели такого количества мёртвых птиц. 

Тогда среди вероятных причин происшествия орнитологи тогда называли жару, жестокое обращение с животными, отравление и птичьи инфекции.
 

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