Жара могла стать причиной массовой гибели уток в прудах Вологды

18.08.2021 [Происшествия]

Причиной массовой гибели уток в прудах Вологды могли стать жара или жестокое обращение с животными, считают орнитологи.

– Это может быть жестокое обращение с животными, отравление, птичьи инфекции. Одна из версий – из-за жаркого лета в прудах могли размножиться сине-зеленые водоросли, которые выделяют крайне токсичные вещества. Они способны убить не только уток, но и крупных животных. Но это могут выяснить только компетентные службы, рассказал 35Медиа Сергей Шадрунов, председатель вологодского отделения Союза охраны птиц России.

Орнитолог также обратился с просьбой к вологжанам не кормить птиц летом.

– Не кормите уток летом, это приводит к проблемам. Быстро растет популяция, зимой они не улетают, – добавил Сергей Шадрунов.

Напомним, в августе вологжане находили множество трупов уток у пруда во Фрязиновском парке и в Евковском пруду в Южной роще на улице Дзержинского.

Вологжане говорили, что раньше не видели в городе такого количества мёртвых уток.

Тэги: утки, жара, жестокость. животные

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