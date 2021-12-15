Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос

15.12.2021 [Происшествия]

В соцсетях появилось видео задержания череповчанки Елены Воеводиной, которая 25 ноября в здании ЗСО распылила дихлофос. Тогда, напомним, несколько активистов — противников закона о QR-кодах, пытались попасть на прием к спикеру Заксобрания Андрею Луценко. В фойе здания Елена распылила из баллончика дихлофос, попав одному из росгвардейцев в глаза.

Чуть позже региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статье за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Основной подозреваемой по делу была Елена Воеводина.

По непроверенным пока данным, после возбуждения уголовного дела череповчанка не выходила на связь со следователем. Накануне вечером к ней домой приехали порядка 15 сотрудников правоохранительных органов, в том числе полицейские и росгвардейцы. Женщина не открыла им дверь, после чего они вскрыли квартиру с помощью болгарки.

На видео хорошо видно, как уводят женщину вместе с сыном. Соседи и родственники просили оставить мальчика сестре Елены, однако и подростка полицейские также увели.

«Я не поддерживаю то, что Елена сделала в Законодательном собрании, но то, как ее приехали задерживать — это полный сюр. Как будто это какая-то матерая преступница», — прокомментировал активист Сергей Городишенин, на страничке которого в соцсетях появилось видео. 

По словам Городишенина, судьба самой Елены пока не известна, поскольку выйти с ней на связь в данный момент невозможно. Сын задержанной сейчас находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Росток».

Елене Воеводиной грозит наказание до 5 лет лишения свободы.  

  

 

Тэги: задержание, Росгвардия

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