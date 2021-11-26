Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении росгвардейцев в здании ЗСО

26.11.2021 [Происшествия]

Вологодский следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы Череповца, которая накануне брызнула дихлофосом в лицо сотруднику Росгвардии. Потасовка между противниками вакцинации и росгвардейцами, напомним, случилась в здании ЗСО.

По версии следственного комитета, вчера днем в областное Законодательное собрание пришла группа людей, выступающих против обязательной вакцинации и ограничительных мер, требуя личного приема спикера Заксобрания Андрея Луценко.

«При этом некоторые посетители нарушали пропускной и масочный режимы, в связи с чем была вызвана полиция и сотрудники Росгвардии. Полицейские приняли решение о доставлении нарушителей в отдел. Тогда одна из посетительниц, 46 лет, стала препятствовать законным действиям правоохранителей и распылила неустановленный газ, а также применила насилие. В результате двум сотрудникам Росгвардии причинен ожог глаз 1 степени. Им оказана амбулаторная медицинская помощь», — пояснили в управлении следственного комитета.

На месте происшествия изъят использованный баллончик с надписью «Дихлофос», а также записи с камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — говорится в сообщении ведомства.

 

Тэги: противники вакцинации, ЗСО, Росгвардия

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