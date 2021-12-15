В Череповце Технологический колледж эвакуировали из-за загоревшегося электрощитка

В Череповце Технологический колледж на проспекте Победы эвакуировали из-за загоревшегося электрощитка. Сообщение о возгорании поступило 15 декабря в 9:56.

250 человек, находившихся в здании, вышли на улицу. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Причина инцидента — короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Напомним, в прошлый раз колледж эвакуировали 15 ноября 2021 года из-за сообщения о готовящемся взрыве. Информация о минировании не подтвердилась.

Ранее NewsVO сообщал, что 14 декабря в школе № 30 в Череповце произошёл пожар. Из здания эвакуировали 662 человека, в том числе 600 детей.

Мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети сообщил, что возгорание произошло в лаборантской кабинета истории на втором этаже. Занятия в школе продолжаются, а горевшее помещение отремонтируют в ближайшее время.