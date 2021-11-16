Технологический колледж в Череповце эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Череповце 600 человек эвакуировали из здания технологического колледжа на проспекте Победы, 18 из-за угрозы взрыва, сообщает официальный сайт города. Инцидент произошёл днём 15 ноября.

«Нам поступила информация о том, что в колледже идет эвакуация. Студентов отпустили домой. Служебная собака обследовала все помещения колледжа, информация о минировании не подтвердилась», — рассказал cherinfo руководитель центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков