Технологический колледж в Череповце эвакуировали из-за угрозы взрыва

16.11.2021 [Происшествия]

В Череповце 600 человек эвакуировали из здания технологического колледжа на проспекте Победы, 18 из-за угрозы взрыва, сообщает официальный сайт города. Инцидент произошёл днём 15 ноября.

«Нам поступила информация о том, что в колледже идет эвакуация. Студентов отпустили домой. Служебная собака обследовала все помещения колледжа, информация о минировании не подтвердилась», — рассказал cherinfo руководитель центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков

Выяснением обстоятельств происшествия занимается полиция.

Тэги: угроза, взрыв

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