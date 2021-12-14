600 учеников эвакуировали в результате пожара из школы №30 Череповца

14.12.2021 [Происшествия]

662 человека, в том числе 600 детей были эвакуированы сегодня во время пожара из череповецкой городской школы № 30.

По словам сотрудников регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурной части в 12.27.

«На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление на втором этаже в лабораторном кабинете», — пояснили в областном управлении МЧС.

Площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров.

«Открытый огонь был ликвидирован в 12:56. Пострадавших нет», — рассказал cherinfo руководитель Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ. Причины происшествия уточняются.   

Тэги: пожар, школа

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