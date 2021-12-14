В Соколе завершено расследование уголовного дела об избиении студента в общежитии техникума

В Соколе завершено расследование уголовного дела по факту избиения студента в общежитии лесотехнического техникума.

Ранее NewsVO сообщал, что 2 октября 2021 года в одном из городских пабликов в социальной сети появилось видео, на котором толпа подростков избивает студента, который при этом даже не защищается. В материалах дела фигурирует девять человек: двое 18-летних учащихся, пятеро студентов в возрасте 16-17 лет и двое не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности. Всех участников инцидента привлекли к дисциплинарной ответственности, а директора техникума уволили.

«В отношении потерпевшего была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой легли в основу обвинения. Обвиняемые свою вину в инкриминируемом преступлении признали полностью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Оценка действиям должностных лиц техникума и общежития будет дана в рамках отдельного уголовного дела по факту халатности.

Завершённое дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.