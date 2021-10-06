Уволен директор сокольского техникума, в общежитии которого избили студента

Директора Сокольского лесопромышленного политехнического техникума (СПУ) Алексея Сорокина освободили от занимаемой должности с 8 октября. Решение об увольнении было принято по итогам проверки после инцидента с избиением студента в общежитии учебного заведения.

Как newsVO сообщал ранее, вечером 2 октября в социальные сети попало видео, на котором толпа спортивно одетых молодых людей в течение нескольких минут по очереди избивала одного юношу, который даже не защищался.

«Все студенты, участники инцидента — 18 человек — привлечены к дисциплинарной ответственности. Среди них подавляющее большинство — это учащиеся первых и вторых курсов и один старшекурсник. В настоящее время в отношении виновников происшествия возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет определяться степень ответственности каждого», — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области

Пострадавший прошёл обследование: его состояние оценили как удовлетворительное, жалоб на здоровье у него нет. Он принял решение остаться учиться в СПУ.

«Мы понимаем, что проблема касается не только одного отдельно взятого техникума. Необходимо проанализировать, как организована воспитательная работа во всех учреждениях сферы. Педагоги должны уметь вести себя в нестандартных и конфликтных ситуациях, уметь их выявлять и решать, работать с подростками с девиантным поведением», — сказал председатель правительства области Антон Кольцов

Для профилактики возникновения подобных инцидентов планируется создать в регионе службу экстренного реагирования и психологического консультирования подростков и молодёжи.