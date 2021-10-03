Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума

03.10.2021 [Происшествия]

Накануне вечером Сокол взорвало видео, выложенное в местной группе в Вконтакте «Сокольские сплетни». Там на протяжении почти шести минут толпа спортивно одетых подростков в комнате общежития по очереди избивает одного юношу, который даже не защищается.

Сначала малолетние садисты надевают боксерскую перчатку и бьют сидящего на кровати мальчика по голове и лицу. Затем они ставят свою жертву на ноги и наносят удары уже в живот. Действие длится без перерыва на протяжении 5,40 минут. Всех участников очень хорошо видно на снятом на телефон ролике.

Видео моментально разлетелось по интернету. У него более 50 тысяч просмотров, 1250 репостов за несколько часов и более 650 комментариев. Причем, в комментариях, как сообщает GorodVo, отметился и сам подросток, которого избивали. Кирилл’блин Николаев пишет, что били его за дело.

Комментаторы отмечают, что он приехал учиться из Коноши и сирота, поэтому другие подростки могут над ним безнаказанно издеваться. Воспитательная работа в техникуме не ведется. Скандальное видео уже прокомментировали представители департамента образования области, пообещав, что с понедельника примут меры.

«О данном факте сообщили в правоохранительные органы. Ситуация на контроле у руководства колледжа. Решение о наказании виновных будет обсуждать в понедельник на педагогическом совете», - комментируют представители депздрава.

На официальной странице самого Сокольского лесотехнического техникума его директор А. Сорокин написал, что вместе с администрацией учебного заведения с интересом просмотрел видео избиения и унижения его студента. Об этом факте сообщено в правоохранительные органы.

Тэги: Сокол, избиение, подростки

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