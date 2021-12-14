Вологжанин, который убил знакомую и сжёг тело, пытался обжаловать решение об аресте

14.12.2021 [Происшествия]

Вологодский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 27-летнего Тимура Пастернаковича, подозреваемого в убийстве.

Ранее NewsVO сообщал, что 3 декабря в деревне Лисицино Вологодского района на месте пожара в дачном доме было обнаружено тело 23-летней женщины. Эксперты установили, что причиной возгорания стал поджог. В тот же день родственники погибшей обратились в полицию с заявлением о её пропаже. Они указали, что девушка ушла с работы с подозреваемым. Его задержали. В квартире вологжанина, а также на месте пожара следователи обнаружили улики, указывающие на его причастность к убийству. 7 декабря ему было предъявлено обвинение.

В жалобе подозреваемый возражал против заключения под стражу и просил заменить меру пресечения на домашний арест. По его словам, он имеет психическое расстройство и не намерен скрываться от следствия и суда.

Защитник Пастернаковича поддержал его доводы и добавил, что подзащитный — спокойный и выдержанный человек.

«В тот вечер все произошло в результате определенных действий потерпевшей. У подозреваемого случился эмоциональный взрыв. Мать Пастернаковича накануне умерла, поэтому у него все накопилось, и случилось то, что случилось», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд не удовлетворил жалобу и оставил подозреваемого под стражей по 2 февраля 2022 года.

Тэги: убийство, суд, жалоба, арест
видео пресс-службы судов Вологодской области

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