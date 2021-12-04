В Вологодском районе в результате поджога дома погибла молодая женщина

04.12.2021 [Происшествия]

В деревне Лисицыно Вологодского района неизвестные подожгли дом. В результате пожара погибла 23-летняя молодая женщина.

Сигнал о возгорании дома поступил на пульт дежурной части МЧС во втором часу дня. На место происшествия выдвинулись 17 человек.  

«Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя и наружная отделка, обуглена кровля по всей площади», — рассказали в региональном управлении МЧС.
На месте пожара работали сотрудники ОМВД по Вологодскому району и следственного комитета.

Причина гибели женщины устанавливается.

 

Тэги: поджог, погибла во время пожара

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