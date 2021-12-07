В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело

В Вологде следователи предъявили обвинение 27-летнему местному жителю, арестованному ранее по подозрению в убийстве знакомой.

Как NewsVO сообщал ранее, 3 декабря в деревне Лисицино Вологодского района на месте пожара в дачном доме было обнаружено тело 23-летней женщины. Эксперты установили, что причиной возгорания стал поджог. В тот же день родственники девушки обратились в полицию с заявлением о её пропаже. Они сообщили, что ещё 2 декабря она ушла с работы и не вернулась.

«В квартире подозреваемого и на месте пожара следователями и криминалистами были установлены неопровержимые улики, указывающие на причастность к убийству женщины задержанного, который по версии следствия, совершил преступление накануне из ревности, после чего вывез тело женщины на дачу и поджог дом с целью сокрытия следов совершенного противоправного деяния», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Действиям человека, который помогал обвиняемому выносить тело, будет дана юридическая оценка. Расследование продолжается.