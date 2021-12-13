Сдать ненужные живые ели в переработку после праздников смогут жители Вологды

Акция «дЕЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ» вновь пройдет в Вологде после новогодних праздников. Жители Вологды смогут сдать ненужные живые ели на переработку в щепу, сообщает Школа городского эколога Зелёная улица.

Защитники природы напоминают, что настоящие хвойные ели для праздника — это экологичный выбор. Но приобретать ели нужно на легальных елочных базарах.

– Дело в том, что живые деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках. Кроме того, елки к новогодним праздникам заготавливают в ходе дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП, – поясняют защитники природы. – Также вырубки могут носить санитарный характер: лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва. Урон природе наносит только незаконная вырубка.

При этом важно помнить, что живые новогодние деревья, которые продают с рук, скорее всего, срублены браконьерами.

Ранее NewsVo рассказывал, что акция «дЕЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ» проводилась в Вологде три года подряд. Точки приема старых елей находились в нескольких районах города. За сданные ели вологжанам вручали призы.

Так, например, в прошлом году жители Вологды сдали на переработку порядка 400 елей, из них сделали 50 мешков щепы, которую отправили в мини-зоопарк при ботаническом саде.

Напомним, что официальные елочные базары откроются в разных районах Вологды 17, 21 и 24 декабря.