Обменять ненужные живые ёлки на подарки можно в Вологде 16 января

10.01.2021 [Общество]

Обменять ненужные живые ели на подарки вологжане смогут на акции «дЕЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ», которая пройдёт в областной столице в следующую субботу, 16 января.

Эта экологическая акция проводится в Вологде уже третий год подряд. Раньше участникам акции вручали билеты в контактный зоопарк, и многие горожане просили, чтобы подарок был другим. Поэтому, на этот раз, в обмен на старую ель участникам будут вручать подарок от партнёров акции.

В этом году «ДЕЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ» пройдёт одновременно на четырёх площадках 16 января с 11:00 до 14:00:

  • на выставке-ярмарке «Вологодская слобода»,
  • во Фрязиновском парке,
  • в Ковыринском парке,
  • на площади у дворца спорта на улице Конева.

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