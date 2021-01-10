Обменять ненужные живые ёлки на подарки можно в Вологде 16 января

Обменять ненужные живые ели на подарки вологжане смогут на акции «дЕЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ», которая пройдёт в областной столице в следующую субботу, 16 января.

Эта экологическая акция проводится в Вологде уже третий год подряд. Раньше участникам акции вручали билеты в контактный зоопарк, и многие горожане просили, чтобы подарок был другим. Поэтому, на этот раз, в обмен на старую ель участникам будут вручать подарок от партнёров акции.

В этом году «ДЕЛЬНЫЙ КРУГОВОРОТ» пройдёт одновременно на четырёх площадках 16 января с 11:00 до 14:00: