20 января в "Вологодской слободе" будут принимать оставшиеся после праздников новогодние ели

16.01.2019 [Общество]

20 января в «Вологодской слободе» можно будет сдать новогодние ели в рамках акции «Дельный круговорот». Напомним, идея акции принадлежит студентке ВоГУ Дарье Улитиной. Она  презентовала ее в прошлом году в рамках «Городского конкурса социального проектирования».

В воскресенье в «Вологодской слободе» будет установлен специальный станок, перерабатывающий дерево в щепу. Все желающие смогут принести на акцию уже ненужную живую ель, а в обмен получить приглашение в контактный зоопарк. Щепа, которая получится после переработки новогодних деревьев, будет направлена в контактные зоопарки Вологды. Там ее используют в качестве подстилки для животных. Так, в прошлом году удалось запасти тонну щепы.

В пресс-службе администрации города  сообщают, что в «Вологодской слободе» жителей города ожидает конкурсная программа с зимними забавами и призами.

Ели будут принимать с 12 до 15 часов.

Правда, некоторые жители считают, что акция проходит слишком поздно – большинство людей живые ели уже выкинули, так как они осыпались. В прошлом году также было много негативных откликов по поводу билетов в контактный зоопарк от зоозащитников. Люди предлагали поощрять сдавших ель чем-то другим, а не билетами в зоопарк.

Тэги: деревья, Экология

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