Шесть елочных базаров откроются в Вологде в конце декабря

13.12.2021 [Общество]

Шесть елочных базаров откроются в разных районах Вологды в конце декабря. По 6 адресам заключены договоры с предпринимателями на продажу новогодних елей, сообщает сайт администрации города Вологды.

С 17 по 31 декабря елочные базары будут работать между домами №27 и №29 на улице Новгородской, а также между домами № 6 и №8 на улице Маршала Конева

С 21 по 30 декабря живые ели можно будет приобрести елочки у дома №134 на улице Ленинградской и у дома №2 на Торговой площади

С 24 по 30 декабря будут работать елочные базары между домами № 68 и №70 на улице Герцена, а также у дома № 16 на улице Текстильщиков.

Сообщается, что городской департамент экономического развития продолжает принимать заявки от предпринимателей. У продавца должен быть кассовый аппарат, прейскурант, а также вывеска с указанием организационно-правовой формы, юридический адрес организации и время работы базара. Также у продавца обязательно должны быть огнетушитель, мерная линейка и упаковочный материал.

Подать заявку на размещение елочного базара предприниматели могут в Департамент экономического развития по адресу: ул. Козленская, 6, кабинет 119 или по телефону: 72-46-49.

Ранее NewsVo рассказывал, то живые ели после праздников можно сдать в переработку на щепу. Защитники природы напоминают, что настоящие хвойные ели для праздника — это экологичный выбор. Правда, приобретать их нужно на легальных елочных базарах.

Тэги: елки, елочные базары, елочный базар

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