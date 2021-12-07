Жительница Череповца выронила ребёнка из автокресла

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью четырёхмесячной дочери по неосторожности.

По данным следствия, в августе 2021 года в своей квартире на улице Набережной женщина проявила небрежность, усадив ребёнка в автокресло: она не применила ремни безопасности и не зафиксировала запорную ручку.

«При покачивании люльки ребенок выпал на пол. От удара при падении с высоты не менее 20 см девочка получила травму тела, повлекшую тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Женщина признала вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее NewsVO сообщал, что ещё двум череповчанкам грозит наказание за аналогичные преступления.