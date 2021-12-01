В Череповце будут судить мать ребёнка, упавшего с пеленального столика

01.12.2021 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью трёхмесячного сына по неосторожности.

По данным следствия, инцидент произошёл в октябре 2021 года в квартире обвиняемой на улице Краснодонцев. Женщина на несколько минут оставила ребёнка без присмотра на пеленальном столике.

«В результате проявленной матерью самонадеянности мальчик упал со стола на пол. От удара при падении с высоты 88 см ребенок получил травму головы, повлекшую тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обвиняемая признала вину. Дело передано в суд для рассмотрение по существу.

Ранее NewsVO сообщал о том, что ещё одной череповчанке грозит наказание за аналогичное преступление: четырёхмесячный сын женщины получил травму головы, упав с дивана.

Тэги: вред здоровью, дети, родители, пострадал ребенок
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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