Жительницу Череповца будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью сына по неосторожности

29.11.2021 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью сына по неосторожности.

По данным следствия, инцидент произошёл в квартире подсудимой на улице Годовикова в сентябре 2021 года. Женщина оставила четырёхмесячного ребёнка без присмотра.

«В результате проявленной матерью самонадеянности мальчик упал с дивана на пол. От удара при падении с высоты 37 см ребенок получил травму головы, повлекшую тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Череповчанка признала вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит штраф, либо до 450 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных работ, либо до трёх лет ограничения свободы, либо до полугода ареста.

Тэги: вред здоровью, дети, родители, пострадал ребенок

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