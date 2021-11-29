Жительницу Череповца будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью сына по неосторожности

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью сына по неосторожности.

По данным следствия, инцидент произошёл в квартире подсудимой на улице Годовикова в сентябре 2021 года. Женщина оставила четырёхмесячного ребёнка без присмотра.

«В результате проявленной матерью самонадеянности мальчик упал с дивана на пол. От удара при падении с высоты 37 см ребенок получил травму головы, повлекшую тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Череповчанка признала вину. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит штраф, либо до 450 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных работ, либо до трёх лет ограничения свободы, либо до полугода ареста.