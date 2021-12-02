В Череповце вандал извинился и возместил ущерб за повреждённую фигуру кошки

02.12.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в вандализме.

Ночью 23 июля обвиняемый из хулиганских побуждений ударил ногой по голове топиарной фигуры «кошка с бантом», установленной в парке «Серпантин».

Как NewsVO сообщал ранее, голова фигуры отвалилась 25 июля, когда скульптуру задел проезжавший на самокате ребёнок. Сумма ущерба от действий молодого человека составила 28 236 рублей. В предварительном слушании представитель обвиняемого заявил ходатайство о прекращении дела в связи с примирением.

«В его обоснование указал, что подсудимый полностью возместил ущерб, принес извинения, поэтому  претензий к нему они не имеют, привлекать к уголовной ответственности не желают», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Постановление о прекращении дела не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце из-за вандалов вместо космической капсулы установили арт-объект в виде земного шара.

Тэги: вандалы
фото из открытых источников

ТОП НЕДЕЛИ

Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде
Жители Вологды возмущаются: «Почему вместо реагента на дороги снова сыплют песок?»
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Вологде
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде
В Вологде продали участок, где находилось здание «Труда», за 36 млн рублей

Похожие новости

В Череповце из-за вандалов вместо космической капсулы установили арт-объект в виде земного шара

Роскосмос отказался передать настоящую капсулу космического корабля городу, засомневавшись, что она будет в сохранности

1395
0

В Череповце талисману хоккейной «Северстали» рысёнку Севе снова оторвали лапу

Инцидент произошёл 2 октября. Вандал — 31-летний мужчина — был пьян. Его задержали.

1558
0

Череповчанин мячом сломал камеру видеонаблюдения в парке 200-летия города

Все его действия снимала та же камера. Теперь ему придётся возместить ущерб.

1151
0

Полицейские установили личности школьниц, забравшихся на милицейскую «копейку» в Череповце

Ими оказались 12-летняя и 13-летняя школьницы

 

1268
0

Две череповчанки залезли на ВАЗ-«копейку» ГАИ ради фото

Одна из них также «повисла» на памятнике купцу, но сломать его не смогла

2867
0

В Вытегре задержали вандала, который сорвал камеру на ротонде Набережной: он выложил видео своего поступка в инстаграмм

"К чести сотрудников ОМВД по Вытегорскому району наш глупый земляк был немедля идентифицирован, а при задержании показал недюжинную резвость и неплохие качества пловца во время форсирования реки Вытегра", - сообщает глава района

1646
0

В Череповце задержали вандалов, повредивших фигуру рысёнка-талисмана у Ледового дворца

Одному из них назначено наказание в виде 10 суток ареста

1517
0

Лежаки на новой набережной в Череповце сделали антивандальными

Строители уже сделали бетонное основание и установили крепления, чтобы нарушители не смогли их утащить

1231
0

Вандалы вырвали из земли туи, посаженные у Дворца химиков в Череповце

Пять растений вырваны с корнем, еще два наклонены

1296
0

Похитившего шар с ёлки в Вологде вандала оштрафовали на тысячу рублей

4 января он похитил с новогодней ёлки на площади Революции шар диаметром 150 мм

767
0

Ущерб от похищения шаров с новогодней ёлки в Вологде оценили в 7,5 тысяч рублей

«Это стоимость шаров, доставка из Санкт-Петербурга и монтаж», — заявил мэр Вологды Сергей Воропанов

2215
0

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции

Свой поступок они объяснили желанием сделать оригинальное селфи

5884
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
Выставка зимних фотографий «Снежный альбом» откроется в Вологде 3 декабря
В Череповце вандал извинился и возместил ущерб за повреждённую фигуру кошки
Смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны
Алексей Мордашов продаст компанию «Воркутауголь» за 15 млрд рублей
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
Вологжанину предъявили обвинение в убийстве четырех человек
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4975
0
02.12.2021 [БлогоVO]

Неожиданный набор Лего. «Queer eye» называется, то есть «взгляд гея»

151
0
02.12.2021 [Обзор Прессы]

Медиков не хватает

73
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика