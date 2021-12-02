В Череповце вандал извинился и возместил ущерб за повреждённую фигуру кошки

В Череповце суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в вандализме.

Ночью 23 июля обвиняемый из хулиганских побуждений ударил ногой по голове топиарной фигуры «кошка с бантом», установленной в парке «Серпантин».

Как NewsVO сообщал ранее, голова фигуры отвалилась 25 июля, когда скульптуру задел проезжавший на самокате ребёнок. Сумма ущерба от действий молодого человека составила 28 236 рублей. В предварительном слушании представитель обвиняемого заявил ходатайство о прекращении дела в связи с примирением.

«В его обоснование указал, что подсудимый полностью возместил ущерб, принес извинения, поэтому претензий к нему они не имеют, привлекать к уголовной ответственности не желают», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Постановление о прекращении дела не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце из-за вандалов вместо космической капсулы установили арт-объект в виде земного шара.