В Череповце из-за вандалов вместо космической капсулы установили арт-объект в виде земного шара

18.11.2021 [Общество]

В Череповце в сквере на улице Беляева установили арт-объект в виде земного шара, хотя планировалось, что на этом месте появится настоящая капсула космического корабля, сообщает официальный сайт города.

«Сначала хотели поставить в сквере капсулу космического корабля, но из-за участившихся актов вандализма в Череповце Роскосмос отказался ее передавать. Сотрудники корпорации засомневались, что исторически важный объект будет в сохранности», — рассказала изданию депутат регионального Заксобрания Любовь Царёва.

Установленная скульптура представляет собой планету Земля, на которой стоит Октябрьский мост и башня Московского Кремля, а вокруг неё пролетает ракета.

По данным newsVO, за последний год в Череповце зафиксировано несколько случаев вандализма: например, талисману хоккейной «Северстали» рысёнку Севе дважды отрывали лапу.

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Тэги: вандалы, арт-объекты
фото cherinfo.ru

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