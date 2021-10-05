В Череповце талисману хоккейной «Северстали» рысёнку Севе снова оторвали лапу

05.10.2021 [Происшествия]

2 октября в Череповце 31-летний мужчина оторвал лапу с клюшкой рысёнку Севе — талисману хоккейного клуба «Северсталь» — установленного у Ледового дворца, сообщает официальный сайт города.

«Мужчина стал дергать фигуру, в результате оторвал Севе лапу. Охранники нажали тревожную кнопку и вышли на улицу. Мужчина не убегал, сопротивление не оказывал. Охрана его задержала и передала наряду Росгвардии», — рассказали cherinfo в администрации Ледового дворца

Задержанный был пьян. По факту порчи арт-объекта ведётся проверка.

Как newsVO сообщал ранее, скульптуру рысёнка установили 9 июля. Сева простоял без повреждений менее двух недель. В ночь на 23 июля двое пьяных мужчин оторвали ему лапу с клюшкой. Один из них получил 10 суток ареста.

Тэги: вандалы

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