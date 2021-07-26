У фигуры кошки в парке Череповца отвалилась голова

25 июля у топиарной фигуры «кошка с бантом» в парке «Серпантин» в Череповце отвалилась голова.

Как рассказали в полиции после просмотра видео с камер наблюдения, фигуру случайно задел проезжавший мимо на самокате ребенок. По словам очевидцев, на скульптуре и ранее были повреждения, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

Как ранее сообщал NewsVo, топиарную кошку установили в парке в марте этого года. До этого там появилась другая фигура — трёхметровая собака с корзинкой в зубах. Ее назвали Тобиком.