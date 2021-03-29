В череповецком парке «Серпантин» установили фигуру кошки с красным бантом

В Череповце в парке «Серпантин» установили новую топиарную фигуру, представляющую собой кошку с красным бантом на шее. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Вадим Германов.

«Вечнозеленые скульптуры полюбились и взрослым, и детям. Размышляя о месте установки нового арт-объекта, исходили из того, что у любителей собак есть Тобик, а вот фанаты кошек вниманием обделены. Теперь учтены интересы всех», — говорится в сообщении

Это уже вторая фигура в парке. Первую — трёхметровую собаку с корзинкой в зубах — назвали Тобиком. Варианты имени для нового объекта принимаются в комментариях к записи на странице мэра. Комментаторы уже предложили варианты: Матильда, Мурка, Гав, Лапка, Ямка и другие.