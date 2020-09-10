В парке «Серпантин» в Череповце установили трехметровую фигуру собаки

Обшитую искусственным газоном трехметровую фигуру собаки установили в парке «Серпантин» в Череповце. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов.

— Сегодня новую вечнозеленую фигуру установили на центральной площади парка. Пёс держит в зубах корзинку, в которую каждую весну наши специалисты будут высаживать цветы. Кстати, Тобик — первая фигура, которую не будут убирать на зиму, — написал Германов.

Ранее мэр писал, что установку фигуры профинансировал инвестор, «который любит Череповец и собак». В следующем году в Череповце планируют установить еще 11 топиарных конструкций в разных районах города.