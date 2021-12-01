Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне кремля в Вологде можно с 1 по 5 декабря

Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне Вологодского кремля смогут все желающие с 1 по 5 декабря.

Напомним, в эти дни здесь проходит Международный фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией». Посмотреть программу фестиваля вы можете по ссылке.

В Юго-Западной башне сейчас проходят две выставки:

На первом этаже расположилась выставка «Классицизм в архитектуре города Вологды». Здесь представлены фотографии сохранившихся и утраченных памятников архитектуры, а также архитектурные проекты 1-й половины 19 века из собрания Вологодского музея-заповедника, ранее никогда не экспонировавшиеся. Изобразительный материал дополняется макетами из собрания коллекционера Олега Старковского и Вологодского государственного университета

На втором этаже представлена новая выставка «Сокровища морских глубин. Моллюски».

– Главные герои выставки – удивительные, загадочные и, порой, весьма экстравагантные обитатели морских глубин – моллюски. А вы знаете, сколько видов моллюсков живёт на земле? Сто тысяч видов! Большие и маленькие, морские и пресноводные, брюхоногие и двустворчатые, с раковинами и без раковин. Знакомство с выставкой позволит получить представление об этом мире, – говорится в анонсе мероприятия.

Напоминаем, что посещение учреждений культуры в Вологодской области с 9 октября возможно только по QR-кодам и в масках.

