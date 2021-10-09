Выставка «Классицизм в архитектуре города Вологды» открылась в вологодском кремле

Выставка «Классицизм в архитектуре города Вологды» открылась в Юго-Западной башне Вологодского кремля. Она посвящена 240-летию первого генерального плана Вологды.

Здесь выставлены архитектурные проекты, которые раньше никогда не экспонировались. На выставке представлены фотографии сохранившихся и утраченных памятников архитектуры классицизма в Вологде, а также архитектурные проекты первой половины 19-го века из собрания Вологодского музея-заповедника.

Изобразительный материал дополняется макетами из частной коллекции Олега Старковского и Вологодского государственного университета, книгами из фонда Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина.

– В Вологде можно встретить здания большинства характерных для России архитектурных стилей: барокко и классицизма, эклектики и модерна. В числе достопримечательностей нашего города есть памятники «деревянного классицизма», такие как дом Левашова и Пузыревского-Пузана, – говорится в анонсе мероприятия. – 24 февраля 1781 года Екатерина II утвердила новый регулярный план Вологды, сочетавший принципы классицизма (строгость, симметрия, правильность пропорций) с исторически сложившейся планировочной структурой старорусского города.

Посетить выставку можно до 26 декабря в Юго-Западной башне Вологодского кремля с 10:00 до 17:30 (кассы до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения (12+).

