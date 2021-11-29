Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса

29.11.2021 [Происшествия]

В Вологде от коронавируса скончался трехлетний ребенок. За последние несколько дней это уже вторая детская смерть от COVID.

«За последние дни в Вологде погибли два ребенка - девяти лет и трех лет. В первом случае – последствия ковида. Ребенок три недели назад болел ковидом. Во втором случае – положительный тест на ковид. Это страшная трагедия для всех», - рассказал Сергей Воропанов.

Как сообщало NewsVo, 26 ноября в Вологде скончалась девочка 9 лет. Что именно стало причиной смерти – последствия коронавируса или что-то иное – станет известно только после исследования патологоанатомов.

Смерть трехлетнего ребенка департамент здравоохранения пока комментирует. По запросу портала «Город Во» региональное управление Следственного комитета проводит проверку информации.

Также сегодня глава Великоустюгского района Александр Кузьмин сообщил о смерти пятилетней девочки. Предположительная причина гибели – менингококковая инфекция.

Тэги: умер ребенок, инфекция, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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