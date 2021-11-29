В Великом Устюге умерла пятилетняя девочка

29.11.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге умерла пятилетняя воспитанница детского сада № 24. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава района Александр Кузьмин. В настоящее время причины гибели ребенка устанавливаются.

«Дорогие земляки, в условиях сезонной заболеваемости гриппом, ОРВИ и не сдающей позиции пандемии будьте предельно внимательными к здоровью своих детей. Соблюдайте все возможные меры профилактики заболеваний, а главное — избегайте мест массового скопления людей. Дети должны жить», — написал глава района.

Тэги: умер ребенок, менингит

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