В Великом Устюге умерла пятилетняя девочка

В Великом Устюге умерла пятилетняя воспитанница детского сада № 24. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава района Александр Кузьмин. В настоящее время причины гибели ребенка устанавливаются.

«Дорогие земляки, в условиях сезонной заболеваемости гриппом, ОРВИ и не сдающей позиции пандемии будьте предельно внимательными к здоровью своих детей. Соблюдайте все возможные меры профилактики заболеваний, а главное — избегайте мест массового скопления людей. Дети должны жить», — написал глава района.