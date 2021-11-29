«Если они не привьются, будут отстранены от работы» – прокомментировал мэр Вологды ситуацию с протестом актеров драмтеатра

Мэр города Вологды Сергей Воропанов в ходе прямого эфира 29 ноября прокомментировал ситуацию с протестом сотрудников Вологодского драматического театра отказались делать прививку от коронавируса.

– Что будет с артистами Драмтеатра, которые отказались прививаться? Их уволят, а театр закроют? Их 30 человек, – задали мэру вопрос вологжане.

По словам мэра, постановление действует на всех граждан города Вологды.

– Есть категории, которым обязательно необходимо прививаться. Если они не привьются, они будут отстранены от работы. Есть сферы, где необходимо 100% чтоб были привиты, а есть, где 80%. Ну, что я могу здесь прокомментировать? Есть постановление, поэтому мы должны с вами действовать в соответствии с этим постановлением.

Ранее NewsVo сообщал, что 25 ноября 30 сотрудников Вологодского драматического театра подписали жалобу в прокуратуру на Главного санитарного врача Вологодской области. Они просят надзорный орган проверить правомерность постановления № 7 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».