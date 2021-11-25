30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру на действия главного санитарного врача Вологодской области

30 сотрудников Вологодского драматического театра подписали жалобу в прокуратуру на Главного санитарного врача Вологодской области. Они просят прокуратуру проверить правомерность Постановления главного государственного санитарного врача Вологодской области от 6 октября 2021 года № 7 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Ранее NewsVo сообщал, что согласно этому документу, руководителям организаций региона необходимо организовать проведение прививок сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 25 ноября, а до 25 декабря — вторым компонентом вакцины от COVID. В общей сложности должно быть привито не менее 80% сотрудников.

– В конце той недели ко мне обратилась большая часть коллектива драмтеатра, если точнее, то 30 человек – это те работники, которые не согласны с тем, что они должны участвовать в каком-то медицинском эксперименте, – говорит вологодской блогер Алексей Лепехин. – Поверьте, 30 человек – это немаленькая цифра. И все эти люди, действительно заявили о своих правах, которые предоставлены им в Конституции Российской Федерации и других федеральных законах.

Блогер рассказал, как встретился с коллективом театра и подготовил для них отказ на имя работодателя от проведения принудительной вакцинации. Сотрудники театра этот отказ распечатали, подписали и передали работодателю.

– На этом мы не остановились, – продолжает Алексей Лепехин. – Я подготовил жалобу в прокуратуру. Встал вопрос, на кого же все-таки делать жалобу, на и.о. директора – сейчас директор на больничном, его зам руководит – или на Кузнецову, на самого главного санитарного врача по Вологодской области? Коллектив понимает, что их директор – это человек, который находится в подчиненном положении, по середине: снизу работники, которые в чём-то правы, а сверху начальство, которое говорит: «Так надо делать».

В итоге сотрудники театра решили подавать жалобу на действия главного санитарного врача Вологодской области.

По словам сотрудников театра, под угрозой срыва оказалась премьера спектакля «Рождество для Купьелло», которая должна состояться 27 ноября.

– И.о. директора театра, желая выполнить указания департамента, которому, в свою очередь прислали письмо главного санитарного врача области, издала приказ об отстранении от работы сотрудников театра, которые отказались участвовать в медицинском эксперименте. Без сохранения зарплаты, – сообщили NewsVo сотрудники театра.

По мнению подписантов, их протест уже возымел свое действие. Им сообщили, что 27 ноября премьера спектакля все-таки состоится.

Напомним, что на этой неделе появилось сообщение, что с художественным руководителем Вологодского драматического театра область не будет продлевать рабочий контракт.