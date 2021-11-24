Источники: в Вологодском драмтеатре сменится художественный руководитель

Алексей Ожогин покинет пост художественного руководителя Вологодского драматического театра. Об этом накануне рассказал журналист Евгений Стариков на страницах ИА «Вологдарегион».

– Да, действительно, сегодня, 23 ноября, истекает мой действующий контракт с театром. В настоящий момент я нахожусь в плановом творческом отпуске, принимаю экзамены в ГИТИСе. Приеду в Вологду в следующий понедельник. После встречи с администрацией театра буду готов ответить на все вопросы СМИ, – заявил Алексей Ожогин ИА «Вологдарегион» в телефонном разговоре.

Напомним, Алексей Ожогин работал в должности художественного руководителя Вологодского драмтеатра с 23 августа 2018 года.

Начальник департамента культуры Владимир Осиповский в данный момент находится в командировке и не смог ответить на звонки NewsVo.

Директор драмтеатра Геннадий Травинов сейчас находится в Санкт-Петербурге. Сославшись на болезнь, он отказался от официальных комментариев.

По мнению независимых источников, близких к театру, официальной версией ухода Ожогина, скорее всего, станет история о том, что он приехал в Вологду, чтобы ухаживать за своей пожилой мамой, но сейчас она умерла, поэтому с Вологдой его больше ничего не связывает. Тем временем с Москвой у Алексея Вячеславовича осталось больше связей. Тем более что он до сих пор преподает там в ГИТИСе.

– То, что контракт с Ожогиным не продлят, было известно давно, – сообщили NewsVo независимые источники, близкие к театру. – Недовольство им копилось постепенно. Изначально был план взять «Золотую маску», но этого не произошло. Положение в театре – не очень: крыша течет, свет как в городском ДК. Это, конечно, вопросы не к художественному руководителю, но, в итоге, получилось, что к нему. Дело в том, что он еще первое время открыто высказывал свою политическую позицию, которая среди представителей власти считается, мягко говоря, непопулярной. Когда его попросили, он перестал писать, закрыл свою страницу в социальной сети. Но недовольство им по этому поводу осталось.

Помимо этого, Алексей Ожогин подвергался критике вологодских деятелей культуры, что также сказалось на его отношениях с руководством департамента.

– …Почему крушили режиссера Нанобашвили так шумно, и почему так тихо и застенчиво провели конкурс, назначив человека без творческого лица на должность худрука? (География его постановок так мизерна, что мне неловко и озвучивать эту несчастную «пару спектаклей».) Между тем, новый назначенец в режиссеры сидит «скромно и тихо», его имя мало кому что говорит вообще, а посмотрев один его спектакль (ЗК – ну, понимаете, это, так сказать, хэштег «Зойкиной квартиры», демонстрация того, что и в Вологде мыслют в рамках «современного театра»), – посмотрев этот спектаклик, я решила, что он не заслужил даже и отрицательной моей рецензии… – писала театральный критик Капитолина Кокшенева.

За время работы в Вологде Алексей Ожогин привел в драмтеатр несколько молодых актеров, которые сейчас исполняют главные роли в спектаклях. Останутся ли они в театре после его ухода, пока не известно.

– Для меня это известная новость. Сверхъестественного ничего не произошло, но контекст я пойму по приезду, – сообщил NewsVo Алексей Ожогин.

Он также добавил, что 29 ноября вернётся в Вологду и тогда сможет дать более подробные комментарии.