Туристические группы с детьми из других регионов не пустят к Деду Морозу в этом году

28.11.2021 [Общество]

Оперштаб Вологодской области поддержал предложение регионального Роспотребнадзора запретить въезд организованным группам детей из других регионов на новогодние каникулы в Великий Устюг. Как сообщает «Профи Трэвeл», такая информация содержится в письме от 22 ноября, которое губернатор Олег Кувшинников отправил  коллеге из Ленинградской области с просьбой проинформировать туркомпании о введении запрета. 

– Ситуация катастрофическая, – рассказала «Профи Трэвeл» Наталия Киселева, гендиректор туроператора «Пилигрим» в Вологде. – Аннуляции пошли мгновенно, 30% заявок слетели сразу. Устюг продается, начиная с лета, — здесь отельная база небольшая, туристы торопятся занять места. Загрузка средств размещения на Новый год уже около 80%. Детские группы, конечно, не так активно сейчас ездят, как в прошлые годы, но они все равно есть. Если считать от общего количества туристов, то их процентов 20. У нас договоры с гостиницами, все проплаты сделаны, и я говорю не только про свою компанию, а в целом про бизнес. А главное, мы не знаем, что будет дальше, какие еще ограничения введут к Новому году.

В ноябре сообщалось о том, что открылось ежедневное пригородное сообщение Ядриха - Великий Устюг. Это делалось специально для туристов, которые в ноябре-январе поедут в вотчину Деда Мороза. 

Тем временем, от туристов с Вотчины поступали негативные отзывы о качестве обслуживания и об уровне развлекательной программы.

Тэги: Туризм, Дед Мороз, вотчина Деда Мороза, коронавирус, дети

ТОП НЕДЕЛИ

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде изменят правила парковки на улице Мира
30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру. Они против принуждения к вакцинации
В Череповце внедорожник «Мицубиси» пробил ограждение Октябрьского моста
В Вологде откроется первый фермерский рынок
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом

Похожие новости

Находки археологов в Тотьме оказались старше местных церквей

В ходе раскопок на месте, где раньше веками добывали соль, найдены части старинных инженерных сооружений

2087
0

35-летнего туриста из Санкт-Петербурга задержали в Вологде

Он забрался в заброшенное здание, чтобы сделать фотографии для соцсетей, а это оказался охраняемый объект

1885
0

В Школе путешественников Федора Конюхова в Тотьме проходит инклюзивный слет

В мероприятии принимают участие 70 человек, в том числе: 27 детей-инвалидов, 16 детей, не имеющих инвалидности, а также сопровождающие детей-инвалидов

736
0

В Тотьме открылся Дом традиций и ремёсел «Морошка»

Это новое общественное пространство для встреч и работы ремесленников

801
0

Вологодская область участвует в онлайн-голосовании «Сокровища России»

Его представлет Журнал National Geographic Traveler

1451
0

Непривитых туристов в Краснодарском крае будут штрафовать

С 1 августа для заселения в отель нужно будет предъявить сертификат о перенесенном заболевании, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации

2939
0

Путин отменил указ, запрещавший чартерные рейсы на курорты Египта

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации

1457
0

С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных отдыхающих

А с 1 июля для заселения в гостиницу потребуют предъявить сертификат о прививке, либо отрицательный ПЦР-тест

2741
0

Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией до 21 июня

Ограничение распространяется и на полеты в Танзанию

1186
0

Вернуть половину стоимости детской путевки в лагерь можно будет только на карту «Мир»

Об условиях участия в программе "детского кэшбека" на отдых в лагерях рассказали в правительстве Вологодской области

3729
0

Турция надеется принять туристов из России в июне

Предполагается, что к этому времени ситуация с коронавирусом в стране нормализуется

3696
0

Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения

Речь идет о чартерных рейсах на египетские курорты, в частности, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

1252
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

385 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Большинство госпитализированных в ЮАР с новым омикрон-штаммом коронавируса – молодежь
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде
Туристические группы с детьми из других регионов не пустят к Деду Морозу в этом году
Певец Александр Градский умер от инфаркта головного мозга
25-летний мужчина провалился под лед в Вологде
Два рыбака провалились под лед в Череповецком районе
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4506
0
28.11.2021 [БлогоVO]

Великое прикрепление больных людей к земле

157
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

1917
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика