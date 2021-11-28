Туристические группы с детьми из других регионов не пустят к Деду Морозу в этом году

Оперштаб Вологодской области поддержал предложение регионального Роспотребнадзора запретить въезд организованным группам детей из других регионов на новогодние каникулы в Великий Устюг. Как сообщает «Профи Трэвeл», такая информация содержится в письме от 22 ноября, которое губернатор Олег Кувшинников отправил коллеге из Ленинградской области с просьбой проинформировать туркомпании о введении запрета.

– Ситуация катастрофическая, – рассказала «Профи Трэвeл» Наталия Киселева, гендиректор туроператора «Пилигрим» в Вологде. – Аннуляции пошли мгновенно, 30% заявок слетели сразу. Устюг продается, начиная с лета, — здесь отельная база небольшая, туристы торопятся занять места. Загрузка средств размещения на Новый год уже около 80%. Детские группы, конечно, не так активно сейчас ездят, как в прошлые годы, но они все равно есть. Если считать от общего количества туристов, то их процентов 20. У нас договоры с гостиницами, все проплаты сделаны, и я говорю не только про свою компанию, а в целом про бизнес. А главное, мы не знаем, что будет дальше, какие еще ограничения введут к Новому году.

В ноябре сообщалось о том, что открылось ежедневное пригородное сообщение Ядриха - Великий Устюг. Это делалось специально для туристов, которые в ноябре-январе поедут в вотчину Деда Мороза.

Тем временем, от туристов с Вотчины поступали негативные отзывы о качестве обслуживания и об уровне развлекательной программы.