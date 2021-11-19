Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»

19.11.2021 [Культура]

На празднике в честь дня рождения Деда Мороза, который прошел в Великом Устюге 18 ноября, зрителей отгородили от праздничной елки и от сцены, где шел концерт, больше чем на 10 метров.

– В Великом Устюге онлайн-формат празднования Дня рождения Деда Мороза это: ограждение на расстоянии 15 метров от сцены, московская звезда в качестве ведущего. А зрители? Зрители, вероятно, без волшебного кода, поэтому за ограждением. Ну и что, что ничего не рассмотреть на сцене! Сказали же, сидите дома и смотрите трансляцию! – сообщают журналисты местной газеты «Устюжаночка».

Положительные отзывы о празднике оставили те, кто смотрел его трансляцию онлайн.

– Нам в трансляции все понравилось. Спасибо организаторам, – пишет в комментариях под этим постом Ирина Степановская.

Среди онлайн-зрителей был и начальник великоустюгского района Александр Кузьмин:

– Через экраны телефонов и всевозможных гаджетов чувствовалась особая атмосфера торжества. Яркие номера, талантливые артисты, помощники и, конечно, друзья, среди которых с сегодняшнего дня актёр Владимир Селиванов. Добавил он «огня и красок», однозначно, как и ребята из Томска. 

Вот сейчас я начинаю чувствовать предновогоднее настроение. Огни на новогодней красавице зажгли, деревья световые вместе с фигурами установили, добавили иллюминации на городские улицы, а Дедушку Мороза отправили в сказочное путешествие, но он обещал вернуться к Новому году. Так что грустить не будем! – написал Александр Кузьмин на своей странице в социальной сети.

Фото со страницы Александра Кузьмина, главы великоустюгского района

Но у гостей, которые специально приехали в Устюг с детьми на это праздник из Москвы, сложилось совершенно другое мнение о празднике:

– Ну что. Мы проехали 1000 километров по... (гребаной – ред.) колее чтобы поздравить дедушку мороза с днём рождения. Нам повезло, торжества не отменили, мы присутствовали и на празднике в т.н. вотчине деда мороза и на шоу на центральной площади Великого Устюга. И я скажу вам от всей души, будучи совершенно благожелательно настроенным: это позор, – пишет на своей странице в социальной сети Роман Хоменко, бывший старший вице-президент в компаниях «Башнефть» и «ЮКОС».

Скриншот из видео Романа Хоменко, на котором видно, как далеко от зрителей находятся елка и сцена.

«Никогда еще Дед Мороз не был так близок к детям», – прокомментировали это видео друзья Романа.

– Не хочу, чтобы незнающие нас лично, подумали, что мы... московские снобы, обсирающие из своего белоснежного мерина тянущуюся к свету наивную глубинку. Поверьте, нет. Мы с Настей путешественники, разное видали... Мы умеем варить суп на костре, ездить на осликах и жрать то, что некоторые народы считают едой. Но если ты... продаёшь по 500 рублей глинтвейн дома у деда мороза в день его рождения, ну свари ты его из вина, а не из мочи перуанского дятла. Пирожок продай тёплый, пусти к сцене хотя бы на сто метров, а не на триста, салют купи хоть какой-нибудь, а не эти петарды для шпаны, ну или, вообще, никакой не покупай. Дедушка Мороз, выйди к детям, дай им обнять тебя, а не благодари начальство в микрофон с недоступной сцены. Ёлку..., ёлку поставьте живую, это же север, отсюда ёлки в кремлин возят. Уберите эти загородки лагерные, мусоров с палками, пустите детей хороводы водить с аниматорами. Дед Мороз – это же беспроигрышная тема, как можно просрать и её? – не сдерживает своего возмущения Роман Хоменко.

Напомним, день рождения Деда Мороза отмечают в Великом Устюге 18 ноября.

Фото Романа Хоменко на Вотчине в Великом Устюге 19 ноября, на следующее утро после дня рождения Деда Мороза.

Ранее NewsVo рассказывал, что в день рождения Деда Мороза открылось ежедневное пригородное сообщение Ядриха - Великий Устюг. 

Тэги: Дед Мороз, праздник, день рождения, Великий Устюг

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