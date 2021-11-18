В день рождения Деда Мороза открылось ежедневное пригородное сообщение Ядриха - Великий Устюг

18.11.2021 [Общество]

Сегодня, 18 ноября, российский Дед Мороз празднует день рождения. Именно с сегодняшнего дня РЖД запускает пригородный поезд по маршруту Ядриха — Великий Устюг.  

«Расписание этих поездов синхронизировано со временем прибытия в Ядриху и отправления из нее поездов дальнего следования. В результате туристы, которые в ноябре–январе едут в вотчину Деда Мороза, расположенную под Великим Устюгом, могут в комфортном временном интервале совершить пересадку», — сообщает пресс — служба Вологодского региона СЖД — филиала ОАО РЖД.

Прямое железнодорожное сообщение с Великим Устюгом до настоящего времени осуществлялось в предновогодние дни и во время зимних каникул. В этот период на станцию прибывают поезда с туристами из различных регионов страны, которые отправляются в резиденцию Деда Мороза.

Пригородный поезд Ядриха — Великий Устюг будет курсировать по маршруту до конца января 2022 года.

Наша справка:

День рождения Деда Мороза принято отмечать 18 ноября. Из разных источников известно, что Деду Морозу от 1500 до 2000 лет. Со дня рождения Деда Мороза принято начинать подготовку к Новому году.

 

Тэги: Великий Устюг, Дед Мороз

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