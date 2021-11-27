33 инициативы реализуют по программе «Народный бюджет ТОС» в 2022 году

27.11.2021 [Общество]

Жители Вологды определились с выбором, какие инициативы будут реализованы в следующем году в рамках программы «Народный бюджет ТОС». В голосовании приняли участие 37 тысяч человек, а это каждый седьмой взрослый житель города.

– Из 97 предложений большинством голосов выбрали 33, до весны нужно ещё раз обсудить и сделать проекты. Дал соответствующее поручение заместителям, курирующим микрорайоны, – сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В рамках этой программы в бюджете города на 2022 год запланированы 45,5 млн рублей. Каждый ТОС получит от 800 тыс. до 2,5 млн рублей, проектные работы проведут за счёт муниципалитета. 

Помимо этого, 1 млн рублей запланирован для ТОС «Баранково», который признан лучшим по итогам 2020 года.

– Что строим? 12 спортивных площадок, 4 детских городка, 16 объектов – благоустройство тротуаров, общественных пространств, ремонт дорог или проездов, 1 ремонта учреждения допобразования, – говорит Сергей Воропанов.

Подробнее о том, что будет построено по программе «Народный бюджет ТОС» в следующем году,  можно узнать по ссылке.
 

Тэги: ТОСы, благоустройство

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