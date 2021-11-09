Вологжанам предлагают проголосовать за инициативы «Народного бюджета»

09.11.2021 [Общество]

Голосование за инициативы, которые будут реализованы В Вологде в следующем году по проекту «Народный бюджет ТОС», продлится до 20 ноября. Выбрать понравившийся проект можно на официальном сайте администрации Вологды с авторизацией через портал Госуслуг. Еще один вариант – голосование с помощью бумажных бланков, которые печатаются в газетах «Вологда.РФ». На данный момент участие в голосовании приняли около 5 тысяч вологжан.

Вологжане могут отдать свой голос за одну из 97 инициатив, предложенных ТОСами города. Все они были выбраны жителями областной столицы и касаются развития микрорайонов города. Проекты, на данный момент лидирующие в онлайн-голосовании, уже набрали от 150 до 300 голосов, - сообщает пресс – служба администрации Вологды.

Печатные бланки для голосования можно найти в номерах газеты «Вологда РФ», которые выйдут в свет 10 и 17 ноября. Их нужно заполнить и принести в Центр по работе с населением по адресу: ул. Козленская, 83, в рабочие дни с 9:00 до 19:00.

В каждом из участвующих в проекте ТОСов по итогу голосования выберут один проект. На реализацию народных идей из городского бюджета выделят для каждого ТОСа от 800 тысяч до 2,5 млн рублей в зависимости от числа жителей, проживающих на территории.

Тэги: администрация Вологды

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