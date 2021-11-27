Главную новогоднюю ель Вологды установили на площади Революции

27.11.2021 [Культура]

Новогоднюю ель установили на площади Революции в Вологде 26 ноября.

– Главная новогодняя красавица смонтирована и сияет на площади Революции. Конечно, мокрый асфальт ей не очень идет, – пишет на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Фото со страницы Сергея Воропанова в социальной сети.

В этом году новогодние украшения в Вологде устанавливают раньше обычного. 

На данный момент на площади Революции уже развешаны гирлянды, на улице Пушкинской установлены «пьяные ели», на перекрёстке Мира-Герцена – звезда, в сквере у ТЮЗа – фигуры лосей. 

Всего из городского бюджета на закупку световых украшений в Вологде планировали потратить 3,4 млн рублей.

Напомним, в прошлом году ель на площади Революции в Вологде установили 23 декабря.

Тэги: елка, новый год, новогодние украшения

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