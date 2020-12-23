На площади Революции в Вологде установили 20-метровую искусственную ель

23.12.2020 [Общество]
На площади Революции в Вологде установили 20-метровую искусственную ель

На площади Революции в Вологде завершилась установка новогодней ели за 4,5 млн рублей. По данным новостного сайта городской администрации вологда.рф, монтаж искусственного дерева шел четыре дня, им занимался подрядчик из Санкт-Петербурга. В ближайшее время также завершат монтаж гирлянды.

Закупку у единственного поставщика «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды» провела 11 декабря. Фирма, название которой не опубликовано на сайте госзакупок, поставила в Вологду искусственную ель «с верхушкой, загородкой и комплектом оформлений для проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий 2020–2021 годов». Согласно условиям договора, дерево должно быть доставлено в областную столицу не позднее 21 декабря. Стоимость контракта - 3 789 000 рублей.

Кроме того, 14 декабря на сайте госзакупок появилась информация об еще одном аукционе «Дирекции». За установку новогодней ели город заплатит 716 621 рубль. Все работы должны быть завершены к 21 декабря. 

Ранее NewsVo сообщал, что в сентябре в администрации Вологды заявили, что к Новому году закупят живые ёлки, а не искусственные, поскольку деревья из леса «экономически выгоднее». Чиновники объяснили, что живая 20-метровая ель с учетом установки, украшения и демонтажа обойдется бюджету примерно в 10 раз дешевле, чем искусственная. 

Тэги: новый год, госзакупки

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