В Вологде из бюджета планировали потратить 3,4 млн рублей на закупку световых фигур к Новому году

21.07.2021 [Общество]

Две арки, фигуры лося и лосихи купит к Новому году администрация Вологды. Начальная (максимальная) цена контракта на поставку светового оборудования равнялась 3 448 820 рублям. 

Согласно техническому заданию, изделие «Арка» должно быть около пяти метров в высоту, «Лось» — около 3,5 метров в высоту и около 4 метров в длину, «Лосиха» — около 3,2 метров в высоту и 4 метров в длину. Световое оборудование также должно иметь гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Скриншот аукционной документации

Заявки на участие в аукционе подали ООО «Группа компаний «Мегаполис» и ИП Илья Бронников. Заявку предпринимателя, который предлагал поставить фигуры за 2 172 579 рублей, отклонили из-за неполного пакета документов. «Мегаполис», который предлагал услуги за 2 189 823 рубля, к аукциону допустили. Имя победителя и итоговая сумма контракта на госзакупках пока не отображается, хотя итоги аукциона подвели еще 16 июля.

Поставить фигуры победитель аукциона должен в течение 60 дней с момента подписания контракта. 

Ранее NewsVo сообщал, что этим летом администрация Вологды уже закупала новогодние украшения. В списке — 50 ламп для прожекторов, 20 подвесов на дерево «Алмазные кольца» с комплектом подключения, световой акцент «Ель», 10 световых акцентов «Ель пьяная», подиум для ели, а также два световых акцента «Кружевная снежинка» и один «Звезда». Сумма контракта составила 2,5 млн рублей. 

Тэги: госзакупки, администрация Вологды

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