«Ель пьяная» и другие: администрация Вологды потратит на новогодние украшения 2,5 млн рублей

06.07.2021 [Общество]

Администрация Вологды заказала новые украшения к Новому году: сумма контракта составила 2,5 млн рублей. Итоги аукциона подвели 30 июня.

В списке — 50 ламп для прожекторов, 20 подвесов на дерево «Алмазные кольца» с комплектом подключения, световой акцент «Ель», 10 световых акцентов «Ель пьяная», подиум для ели, а также два световых акцента «Кружевная снежинка» и один «Звезда». Всё это обойдется городскому бюджету в 2 488 677 рублей 80 копеек.

Скриншот аукционной документации

Конкурс на поставку новогоднего оборудования выиграл ИП Федотов Кирилл Викторович,заказчик "Служба городского хозяйства". Предприниматель предложил самую низкую цену за поставку товара. Изначально город планировал потратить на новогоднее убранство 4 290 860 рублей.

Несмотря на то, что до Нового года еще далеко, товар должны будут поставить до 15 августа.

Тэги: госзакупки

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