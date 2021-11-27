390 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

27.11.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 390 новых случаев коронавирусной инфекции. 402 человека выздоровели, 15 человек умерли. Такие данные 27 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 88 963 пациентам. Большая часть из них — 78 681 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 537 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.

Учёным ещё предстоит выяснить, насколько он опасен. Несмотря на то, что пока нового варианта мало, медицинские власти множества стран заметно занервничали.
 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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