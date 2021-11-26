Жителя Бабушкинского района будут судить за убийство двоюродного брата

26.11.2021 [Происшествия]

В Бабушкинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двоюродного брата и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в одной из деревень Бабушкинского района 19 сентября 2021 года. В тот день родственники встретились в доме общего знакомого. Из-за многолетнего конфликта между мужчинами произошла ссора и драка. Обвиняемый сходил домой за ружьём, вернулся и выстрелил 57-летнему потерпевшему в грудь, отчего тот скончался.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мужчина также незаконно хранил у себя дома охотничий порох.

«В ходе расследования обвиняемый не отрицал причастности к деянию, пояснив, что ружье нашел. По ходатайству следователей СКР он был заключен под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее NewsVO сообщал, что житель Грязовецкого района получил пожизненный срок за убийство родных братьев.

Тэги: убийство, ружье, конфликт, расследование
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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