Житель Грязовецкого района получил пожизненный срок за убийство родных братьев

В Грязовецком районе суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве двоих родных братьев.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла в посёлке Восья 7 ноября 2020 года. Потерпевшие и племянник приехали в гости к обвиняемому вечером 6 ноября. Утром между мужчинами произошла ссора, в ходе которой дважды судимый за убийство мужчина взял ружьё и выстрелил в братьев, причинив им смертельные ранения. Он также целился в племянника, но позволил ему убежать. После с помощью бензина он поджёг родительский дом и сам сообщил о случившемся в полицию.

«Подсудимый вину признал частично. Утверждал, что преступление совершил из-за внезапной неприязни в ходе ссоры с братьями, которые ему угрожали. Затем он скоррректировал линию защиты, утверждая, что убийство совершил из-за галлюцинаций», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Уголовное преследование по факту поджога было прекращено из-за отсутствия в действиях обвиняемого состава преступления.

Экспертиза признал мужчину вменяемым. С учётом рецидива преступлений, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVO сообщал о том, что житель Шексны подозревается в убийстве родной сестры.